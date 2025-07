Información de GROOVE (GROOVE)

GrooveUP is a decentralized music platform that will power the next chapter of disruption in the music industry. GrooveUP is doing for MUSIC what Rotten Tomato does for films/movies.

Sitio web oficial: https://www.grooveup.com Whitepaper: https://www.grooveup.com/Grooveup-Whitepaper-2021.pdf Explorador de bloques: https://solscan.io/token/E5cHGozvyW56m1JVM3kSjPhJQjNPyvidD8KnktuPfKDX