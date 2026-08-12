Análisis técnico de Griffain.com (GRIFFAIN) de hoy La página de análisis de Griffain.com proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GRIFFAIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Griffain.com a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Griffain.com (GRIFFAIN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.011408 -- +31.74% +33.52% -4.79%

Indicadores técnicos de Griffain.com

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Griffain.com en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 4 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 2 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0115 0.01149 R2 0.01149 0.01148 R1 0.01148 0.01148 PP 0.01147 0.01147 S1 0.01146 0.01146 S2 0.01145 0.01146 S3 0.01144 0.01145

Señales del mercado de Griffain.com Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $1.51 M $1.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.16 M Ventas activas en 7 días $0.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Griffain.com Ingresos netos Precio de GRIFFAINUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Griffain.com (GRIFFAIN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Griffain.com en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GRIFFAIN / USDT $0.011408 $0.011408 $0.011408 +1.19% 5.26M (USDT) Trade GRIFFAIN / USDC $0.011417 $0.011417 $0.011417 +1.39% 4.41M (USDT) Trade