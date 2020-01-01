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Análisis técnico de GPU (GPUBSC) de hoy

Análisis técnico de GPU (GPUBSC) de hoy

La página de análisis de GPU proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GPUBSC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GPU a continuación.

Cambio de precio de GPU (GPUBSC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.001359---73.97%-72.82%-72.82%
Obtén más información sobre el precio de GPU

Indicadores técnicos de GPU

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GPU en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 4
Comprar 21
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00142
0.0014
R2
0.0014
0.00138
R1
0.00136
0.00137
PP
0.00134
0.00134
S1
0.0013
0.00132
S2
0.00129
0.00131
S3
0.00124
0.00129

Señales del mercado de GPU

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.18 M
Ventas activas en 7 días
$0.17 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de GPU

Ingresos netosPrecio de GPUBSCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GPUBSC/USD1
$0.001351
$0.001351$0.001351
+0.59%
40.67M (USDT)
GPUBSC/USDT
$0.001359
$0.001359$0.001359
+2.02%
43.52M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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