Análisis técnico de GPU (GPUBSC) de hoy La página de análisis de GPU proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GPUBSC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GPU a continuación. Regístrate

Cambio de precio de GPU (GPUBSC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001359 -- -73.97% -72.82% -72.82%

Indicadores técnicos de GPU

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GPU en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 21 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00142 0.0014 R2 0.0014 0.00138 R1 0.00136 0.00137 PP 0.00134 0.00134 S1 0.0013 0.00132 S2 0.00129 0.00131 S3 0.00124 0.00129

Señales del mercado de GPU Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.02 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.18 M Ventas activas en 7 días $0.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de GPU Ingresos netos Precio de GPUBSCUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera GPU (GPUBSC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GPU en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GPUBSC / USD1 $0.001351 $0.001351 $0.001351 +0.59% 40.67M (USDT) Trade GPUBSC / USDT $0.001359 $0.001359 $0.001359 +2.02% 43.52M (USDT) Trade