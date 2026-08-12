Análisis técnico de GoPlus Security (GPS) de hoy La página de análisis de GoPlus Security proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GPS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GoPlus Security a continuación. Regístrate

Cambio de precio de GoPlus Security (GPS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.009514 -- +2.13% -7.12% +28.42%

Indicadores técnicos de GoPlus Security

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GoPlus Security en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 3 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00952 0.009514 R2 0.009514 0.00951 R1 0.009511 0.009508 PP 0.009505 0.009505 S1 0.009502 0.009501 S2 0.009496 0.009499 S3 0.009493 0.009496

Señales del mercado de GoPlus Security Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.39M $4.48 M $4.87 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.11 M Ventas activas en 7 días $0.11 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de GoPlus Security Ingresos netos Precio de GPSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.07 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.06 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera GoPlus Security (GPS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GoPlus Security en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GPS / USDT $0.009514 $0.009514 $0.009514 -0.11% 5.69M (USDT) Trade