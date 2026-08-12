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Análisis técnico de GoPlus Security (GPS) de hoy

Análisis técnico de GoPlus Security (GPS) de hoy

La página de análisis de GoPlus Security proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GPS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GoPlus Security a continuación.

Cambio de precio de GoPlus Security (GPS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.009514--+2.13%-7.12%+28.42%
Obtén más información sobre el precio de GoPlus Security

Indicadores técnicos de GoPlus Security

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GoPlus Security en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 3
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 0Comprar 13
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00952
0.009514
R2
0.009514
0.00951
R1
0.009511
0.009508
PP
0.009505
0.009505
S1
0.009502
0.009501
S2
0.009496
0.009499
S3
0.009493
0.009496

Señales del mercado de GoPlus Security

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.39M
$4.48 M
$4.87 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.11 M
Ventas activas en 7 días
$0.11 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de GoPlus Security

Ingresos netosPrecio de GPSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.07 M0.01
2026-08-11-$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.06 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.02 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GPS/USDT
$0.009514
$0.009514$0.009514
-0.11%
5.69M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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GPS
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USD

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