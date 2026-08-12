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Análisis técnico de Goatseus Maximus (GOAT) de hoy

Análisis técnico de Goatseus Maximus (GOAT) de hoy

La página de análisis de Goatseus Maximus proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GOAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Goatseus Maximus a continuación.

Cambio de precio de Goatseus Maximus (GOAT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01402--+7.59%+2.41%-31.35%
Obtén más información sobre el precio de Goatseus Maximus

Indicadores técnicos de Goatseus Maximus

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Goatseus Maximus en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 0
Mantener 4
Comprar 22
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 4Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01404
0.01403
R2
0.01403
0.01403
R1
0.01403
0.01403
PP
0.01402
0.01402
S1
0.01402
0.01402
S2
0.01401
0.01402
S3
0.01401
0.01401

Señales del mercado de Goatseus Maximus

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.95M
$15.44 M
$16.39 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.14 M
Ventas activas en 3 días
$0.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.28 M
Ventas activas en 7 días
$0.28 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Goatseus Maximus

Ingresos netosPrecio de GOATUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09$0.03 M0.01
2026-08-08$0.01 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GOAT/USDT
$0.01402
$0.01402$0.01402
+0.28%
4.64M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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GOAT
GOAT
USD
USD

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