Análisis técnico de Goatseus Maximus (GOAT) de hoy La página de análisis de Goatseus Maximus proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GOAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Goatseus Maximus a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Goatseus Maximus (GOAT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01402 -- +7.59% +2.41% -31.35%

Indicadores técnicos de Goatseus Maximus

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Goatseus Maximus en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 4 Comprar 22 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 4 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01404 0.01403 R2 0.01403 0.01403 R1 0.01403 0.01403 PP 0.01402 0.01402 S1 0.01402 0.01402 S2 0.01401 0.01402 S3 0.01401 0.01401

Señales del mercado de Goatseus Maximus Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.95M $15.44 M $16.39 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.14 M Ventas activas en 3 días $0.15 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.28 M Ventas activas en 7 días $0.28 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Goatseus Maximus Ingresos netos Precio de GOATUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 $0.03 M 0.01 2026-08-08 $0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Goatseus Maximus (GOAT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Goatseus Maximus en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GOAT / USDT $0.01402 $0.01402 $0.01402 +0.28% 4.64M (USDT) Trade