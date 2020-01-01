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Análisis técnico de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) de hoy
Cambio de precio de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.0000184
|--
|-51.71%
|-54.00%
|-54.00%
Indicadores técnicos de GameStop (GME)
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GameStop (GME) en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 7
|Mantener 2
|Comprar 5
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 2
|Comprar 6
Señales del mercado de GameStop (GME)
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de GameStop (GME)
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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