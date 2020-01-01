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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre GameStop (GME), que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre GameStop (GME), que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) de hoy

Análisis técnico de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) de hoy

La página de análisis de GameStop (GME) proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GMEROBINHOOD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GameStop (GME) a continuación.

Cambio de precio de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0000184---51.71%-54.00%-54.00%
Obtén más información sobre el precio de GameStop (GME)

Indicadores técnicos de GameStop (GME)

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GameStop (GME) en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 4
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 2Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.000019
0.0000189
R2
0.0000189
0.0000187
R1
0.0000187
0.0000187
PP
0.0000186
0.0000186
S1
0.0000184
0.0000184
S2
0.0000183
0.0000184
S3
0.0000181
0.0000183

Señales del mercado de GameStop (GME)

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.04 M
Ventas activas en 7 días
$0.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de GameStop (GME)

Ingresos netosPrecio de GMEROBINHOODUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre GameStop (GME)

Opera GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GameStop (GME) en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GMEROBINHOOD/USDT
$0.00001841
$0.00001841$0.00001841
+3.13%
4.33B (USDT)
GMEROBINHOOD/USD1
$0.00001883
$0.00001883$0.00001883
+5.49%
2.84B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

1 GMEROBINHOOD = 0.0000184 USD