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Análisis técnico de Giggle Fund (GIGGLE) de hoy

Análisis técnico de Giggle Fund (GIGGLE) de hoy

La página de análisis de Giggle Fund proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GIGGLE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Giggle Fund a continuación.

Cambio de precio de Giggle Fund (GIGGLE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$38.61--+16.92%+43.47%+13.12%
Obtén más información sobre el precio de Giggle Fund

Indicadores técnicos de Giggle Fund

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Giggle Fund en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 4
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
38.62
38.61
R2
38.61
38.5985
R1
38.59
38.5914
PP
38.58
38.58
S1
38.56
38.5685
S2
38.55
38.5614
S3
38.53
38.55

Señales del mercado de Giggle Fund

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.48M
$4.98 M
$5.46 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.09M
Compras activas en 3 días
$1.01 M
Ventas activas en 3 días
$1.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.06M
Compras activas en 7 días
$3.37 M
Ventas activas en 7 días
$3.43 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Giggle Fund

Ingresos netosPrecio de GIGGLEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.11 M38.82
2026-08-11$0.10 M37.45
2026-08-10-$0.31 M33.74
2026-08-09-$0.02 M34.90
2026-08-08-$0.30 M34.83

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GIGGLE/USDT
$38.58
$38.58$38.58
+3.04%
16.04K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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