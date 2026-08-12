Análisis técnico de Giggle Fund (GIGGLE) de hoy
Cambio de precio de Giggle Fund (GIGGLE)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$38.61
|--
|+16.92%
|+43.47%
|+13.12%
Indicadores técnicos de Giggle Fund
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Giggle Fund en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 0
|Comprar 10
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 5
|Mantener 4
|Comprar 3
Señales del mercado de Giggle Fund
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Giggle Fund
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.11 M
|38.82
|2026-08-11
|$0.10 M
|37.45
|2026-08-10
|-$0.31 M
|33.74
|2026-08-09
|-$0.02 M
|34.90
|2026-08-08
|-$0.30 M
|34.83
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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