Análisis técnico de Giggle Fund (GIGGLE) de hoy La página de análisis de Giggle Fund proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GIGGLE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Giggle Fund a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Giggle Fund (GIGGLE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $38.61 -- +16.92% +43.47% +13.12%

Indicadores técnicos de Giggle Fund

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Giggle Fund en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 4 Comprar 13 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 38.62 38.61 R2 38.61 38.5985 R1 38.59 38.5914 PP 38.58 38.58 S1 38.56 38.5685 S2 38.55 38.5614 S3 38.53 38.55

Señales del mercado de Giggle Fund Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.48M $4.98 M $5.46 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.09M Compras activas en 3 días $1.01 M Ventas activas en 3 días $1.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.06M Compras activas en 7 días $3.37 M Ventas activas en 7 días $3.43 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Giggle Fund Ingresos netos Precio de GIGGLEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.11 M 38.82 2026-08-11 $0.10 M 37.45 2026-08-10 -$0.31 M 33.74 2026-08-09 -$0.02 M 34.90 2026-08-08 -$0.30 M 34.83 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Giggle Fund (GIGGLE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Giggle Fund en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GIGGLE / USDT $38.58 $38.58 $38.58 +3.04% 16.04K (USDT) Trade