Análisis técnico de GEODNET (GEOD) de hoy La página de análisis de GEODNET proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GEOD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GEODNET a continuación. Regístrate

Cambio de precio de GEODNET (GEOD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2029 -- +5.34% +0.04% +57.28%

Indicadores técnicos de GEODNET

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GEODNET en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 5 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2054 0.2053 R2 0.2053 0.2052 R1 0.2052 0.2052 PP 0.2051 0.2051 S1 0.205 0.205 S2 0.2049 0.205 S3 0.2048 0.2049

Señales del mercado de GEODNET Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de GEODNET Ingresos netos Precio de GEODUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera GEODNET (GEOD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GEODNET en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GEOD / USDT $0.203 $0.203 $0.203 -4.15% 1.02M (USDT) Trade