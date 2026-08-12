Análisis técnico de Genius (GENIUS) de hoy La página de análisis de Genius proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GENIUS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Genius a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Genius (GENIUS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.37587 -- +6.93% +10.93% -27.80%

Indicadores técnicos de Genius

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Genius en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 6 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 6 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3755 0.3754 R2 0.3754 0.3753 R1 0.3753 0.3753 PP 0.3752 0.3752 S1 0.3751 0.3751 S2 0.375 0.3751 S3 0.3749 0.375

Señales del mercado de Genius Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.20M $1.03 M $1.24 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.28 M Ventas activas en 7 días $0.25 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Genius Ingresos netos Precio de GENIUSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.05 M 0.38 2026-08-11 -$0.06 M 0.37 2026-08-10 $0.09 M 0.36 2026-08-09 $0.02 M 0.34 2026-08-08 $0.02 M 0.35 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Genius (GENIUS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Genius en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GENIUS / USDC $0.37604 $0.37604 $0.37604 +2.77% 143.18K (USDT) Trade GENIUS / USDT $0.37587 $0.37587 $0.37587 +2.70% 329.16K (USDT) Trade