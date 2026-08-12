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Análisis técnico de Genius (GENIUS) de hoy

Análisis técnico de Genius (GENIUS) de hoy

La página de análisis de Genius proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GENIUS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Genius a continuación.

Cambio de precio de Genius (GENIUS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.37587--+6.93%+10.93%-27.80%
Obtén más información sobre el precio de Genius

Indicadores técnicos de Genius

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Genius en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 6
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3755
0.3754
R2
0.3754
0.3753
R1
0.3753
0.3753
PP
0.3752
0.3752
S1
0.3751
0.3751
S2
0.375
0.3751
S3
0.3749
0.375

Señales del mercado de Genius

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.20M
$1.03 M
$1.24 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$0.19 M
Ventas activas en 3 días
$0.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$0.28 M
Ventas activas en 7 días
$0.25 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Genius

Ingresos netosPrecio de GENIUSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.05 M0.38
2026-08-11-$0.06 M0.37
2026-08-10$0.09 M0.36
2026-08-09$0.02 M0.34
2026-08-08$0.02 M0.35

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GENIUS/USDC
$0.37604
$0.37604$0.37604
+2.77%
143.18K (USDT)
GENIUS/USDT
$0.37587
$0.37587$0.37587
+2.70%
329.16K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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GENIUS
GENIUS
USD
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