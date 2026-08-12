Análisis técnico de Gravity (G) de hoy La página de análisis de Gravity proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de G. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Gravity a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Gravity (G) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003554 -- -3.46% +5.27% -9.09%

Indicadores técnicos de Gravity

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Gravity en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 6 Comprar 8 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 3 Comprar 5 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003551 0.00355 R2 0.00355 0.003549 R1 0.003549 0.003549 PP 0.003548 0.003548 S1 0.003547 0.003547 S2 0.003546 0.003547 S3 0.003545 0.003546

Señales del mercado de Gravity Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.12M $1.65 M $1.53 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.10 M Ventas activas en 7 días $0.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Gravity Ingresos netos Precio de GUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 2026-08-08 -$0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Gravity (G) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Gravity en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h G / USDT $0.003554 $0.003554 $0.003554 +0.33% 19.42M (USDT) Trade