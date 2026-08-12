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Análisis técnico de Gravity (G) de hoy

Análisis técnico de Gravity (G) de hoy

La página de análisis de Gravity proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de G. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Gravity a continuación.

Cambio de precio de Gravity (G)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.003554---3.46%+5.27%-9.09%
Obtén más información sobre el precio de Gravity

Indicadores técnicos de Gravity

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Gravity en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 6
Comprar 8
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 3Comprar 5
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.003551
0.00355
R2
0.00355
0.003549
R1
0.003549
0.003549
PP
0.003548
0.003548
S1
0.003547
0.003547
S2
0.003546
0.003547
S3
0.003545
0.003546

Señales del mercado de Gravity

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.12M
$1.65 M
$1.53 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.10 M
Ventas activas en 7 días
$0.10 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Gravity

Ingresos netosPrecio de GUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00
2026-08-08-$0.02 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
G/USDT
$0.003554
$0.003554$0.003554
+0.33%
19.42M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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G
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