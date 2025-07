Información de FUTBOL (FUTBOL)

0xFútbol is the next-generation ecosystem designed for the world's 4 billion fútbol fans. It connects gaming, real-world assets, DeFi, and other fútbol-related innovations into a single, integrated economy. Through products like MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM, and FútbolPad, 0xFútbol transforms how fans engage with the sport, offering real ownership, rewards, and participation. The $FUTBOL token powers the entire ecosystem, enabling fans to move from passive spectators to active stakeholders in the future of fútbol.

Sitio web oficial: https://0xfutbol.com Whitepaper: https://whitepaper.0xfutbol.com Explorador de bloques: https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c