Información de OYABUN (FURI)

$FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games.

Sitio web oficial: https://oyabun.io/ Whitepaper: https://whitepaper.oyabun.io/ Explorador de bloques: https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA