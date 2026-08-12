Análisis técnico de Sport.Fun (FUN) de hoy La página de análisis de Sport.Fun proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FUN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sport.Fun a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Sport.Fun (FUN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02115 -- -2.99% +3.32% -63.58%

Flujo de capital de Sport.Fun Ingresos netos Precio de FUNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Sport.Fun (FUN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sport.Fun en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FUN / USDT $0.02115 $0.02115 $0.02115 +0.14% 2.82M (USDT) Trade