Análisis técnico de frong (FRONG) de hoy La página de análisis de frong proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FRONG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de frong a continuación. Regístrate

Cambio de precio de frong (FRONG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.004556 -- -50.29% +355.60% +355.60%

Indicadores técnicos de Frong

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Frong en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 1 Comprar 19 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 1 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.004634 0.004631 R2 0.004631 0.004628 R1 0.004628 0.004627 PP 0.004625 0.004625 S1 0.004622 0.004622 S2 0.004619 0.004621 S3 0.004617 0.004619

Señales del mercado de Frong Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.34 M Ventas activas en 7 días $0.33 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Frong Ingresos netos Precio de FRONGUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera frong (FRONG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de frong en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FRONG / USD1 $0.00454 $0.00454 $0.00454 -4.38% 10.53M (USDT) Trade FRONG / USDT $0.004545 $0.004545 $0.004545 -4.10% 31.66M (USDT) Trade