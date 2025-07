Información de FreeBnk (FRBK)

FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.

Sitio web oficial: https://www.freebnk.io/ Whitepaper: https://freebnk.gitbook.io/docs Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0