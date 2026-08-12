Análisis técnico de FORM (FORM) de hoy La página de análisis de FORM proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FORM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FORM a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FORM (FORM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2165 -- +3.88% +6.96% -16.93%

Indicadores técnicos de FORM

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FORM en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 6 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 4 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2161 0.216 R2 0.216 0.216 R1 0.216 0.216 PP 0.2159 0.2159 S1 0.2159 0.2159 S2 0.2158 0.2159 S3 0.2158 0.2158

Señales del mercado de FORM Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $1.49 M $1.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $0.78 M Ventas activas en 3 días $0.75 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.08M Compras activas en 7 días $2.05 M Ventas activas en 7 días $1.97 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de FORM Ingresos netos Precio de FORMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.21 2026-08-11 $0.02 M 0.21 2026-08-10 -$0.22 M 0.21 2026-08-09 $0.00 M 0.24 2026-08-08 -$0.02 M 0.23 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FORM (FORM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FORM en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FORM / USDT $0.2165 $0.2165 $0.2165 +1.64% 400.68K (USDT) Trade