Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre FORM, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre FORM, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de FORM

Info. de precios de FORM

¿Qué es FORM?

Sitio web oficial de FORM

Tokenomía de FORM

Pronóstico de precios de FORM

Historial de FORM

Guía de compra de FORM

Conversor de moneda fiat a FORM

Spot de FORM

Futuros USDT-M de FORM

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de FORM (FORM) de hoy

Análisis técnico de FORM (FORM) de hoy

La página de análisis de FORM proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FORM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FORM a continuación.

Cambio de precio de FORM (FORM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2165--+3.88%+6.96%-16.93%
Obtén más información sobre el precio de FORM

Indicadores técnicos de FORM

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FORM en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 6
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 2Comprar 12
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 4Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2161
0.216
R2
0.216
0.216
R1
0.216
0.216
PP
0.2159
0.2159
S1
0.2159
0.2159
S2
0.2158
0.2159
S3
0.2158
0.2158

Señales del mercado de FORM

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.03M
$1.49 M
$1.51 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.78 M
Ventas activas en 3 días
$0.75 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.08M
Compras activas en 7 días
$2.05 M
Ventas activas en 7 días
$1.97 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de FORM

Ingresos netosPrecio de FORMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.21
2026-08-11$0.02 M0.21
2026-08-10-$0.22 M0.21
2026-08-09$0.00 M0.24
2026-08-08-$0.02 M0.23

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre FORM

Opera FORM (FORM) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FORM en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FORM/USDT
$0.2165
$0.2165$0.2165
+1.64%
400.68K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de FORM a USD

Monto

FORM
FORM
USD
USD

1 FORM = 0.2165 USD