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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Forest Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Forest Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Forest Protocol (FOREST) de hoy

Análisis técnico de Forest Protocol (FOREST) de hoy

La página de análisis de Forest Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FOREST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Forest Protocol a continuación.

Cambio de precio de Forest Protocol (FOREST)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0189---7.63%-19.95%-79.07%
Obtén más información sobre el precio de Forest Protocol

Flujo de capital de Forest Protocol

Ingresos netosPrecio de FORESTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.00 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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FOREST USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de FOREST con apalancamiento. Explora el trading de futuros FORESTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Forest Protocol (FOREST) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Forest Protocol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FOREST/USDT
$0.0189
$0.0189$0.0189
-2.07%
2.30M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 FOREST = 0.0189 USD