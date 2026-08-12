Análisis técnico de Folks Finance (FOLKS) de hoy La página de análisis de Folks Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FOLKS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Folks Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Folks Finance (FOLKS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.8517 -- -7.71% -3.97% +23.44%

Indicadores técnicos de Folks Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Folks Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.8683 1.8676 R2 1.8676 1.8672 R1 1.8673 1.867 PP 1.8666 1.8666 S1 1.8663 1.8662 S2 1.8656 1.866 S3 1.8653 1.8656

Señales del mercado de Folks Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $1.51 M $1.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.38 M Ventas activas en 3 días $0.35 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.67 M Ventas activas en 7 días $0.64 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Folks Finance Ingresos netos Precio de FOLKSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 1.84 2026-08-11 $0.00 M 1.79 2026-08-10 $0.00 M 1.84 2026-08-09 $0.00 M 1.85 2026-08-08 $0.00 M 1.87 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Folks Finance (FOLKS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Folks Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FOLKS / USDT $1.8526 $1.8526 $1.8526 +3.24% 68.27K (USDT) Trade