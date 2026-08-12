Análisis técnico de Fogo (FOGO) de hoy La página de análisis de Fogo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FOGO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Fogo a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Fogo (FOGO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008959 -- +9.01% -6.94% -54.92%

Indicadores técnicos de Fogo

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Fogo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 1 Comprar 22 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.008962 0.008958 R2 0.008958 0.008955 R1 0.008956 0.008954 PP 0.008952 0.008952 S1 0.00895 0.008949 S2 0.008945 0.008948 S3 0.008943 0.008945

Señales del mercado de Fogo Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.34M $2.61 M $2.95 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.18 M Ventas activas en 3 días $0.18 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.39 M Ventas activas en 7 días $0.38 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Fogo Ingresos netos Precio de FOGOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.05 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 2026-08-08 $0.07 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Fogo (FOGO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Fogo en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FOGO / USDT $0.008959 $0.008959 $0.008959 +1.71% 6.80M (USDT) Trade