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Análisis técnico de Fogo (FOGO) de hoy

Análisis técnico de Fogo (FOGO) de hoy

La página de análisis de Fogo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FOGO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Fogo a continuación.

Cambio de precio de Fogo (FOGO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.008959--+9.01%-6.94%-54.92%
Obtén más información sobre el precio de Fogo

Indicadores técnicos de Fogo

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Fogo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 1
Comprar 22
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.008962
0.008958
R2
0.008958
0.008955
R1
0.008956
0.008954
PP
0.008952
0.008952
S1
0.00895
0.008949
S2
0.008945
0.008948
S3
0.008943
0.008945

Señales del mercado de Fogo

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.34M
$2.61 M
$2.95 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.18 M
Ventas activas en 3 días
$0.18 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.39 M
Ventas activas en 7 días
$0.38 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Fogo

Ingresos netosPrecio de FOGOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.05 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01
2026-08-08$0.07 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FOGO/USDT
$0.008959
$0.008959$0.008959
+1.71%
6.80M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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FOGO
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