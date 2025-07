Información de Fly Niza (FLYN)

Fly Niza is all about fun in the world of crypto. While other tokens focus on utility, Fly Niza focuses on bringing laughter, excitement, and a fresh sense of freedom to the space. Built on the BNB Chain, it’s a meme coin designed for those who want to enjoy the ride without the pressure of complex promises.

Sitio web oficial: https://www.flyniza.com/ Whitepaper: https://www.flyniza.com/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x4c777cbef04c5548cfa303ff25d9a0b9f5d88951