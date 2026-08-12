Análisis técnico de FLock.io (FLOCK) de hoy La página de análisis de FLock.io proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FLOCK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FLock.io a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FLock.io (FLOCK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02877 -- +3.30% -11.35% -54.30%

Indicadores técnicos de FLock.io

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FLock.io en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 6 Comprar 9 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 5 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 6 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.029 0.02899 R2 0.02899 0.02898 R1 0.02898 0.02898 PP 0.02897 0.02897 S1 0.02896 0.02896 S2 0.02895 0.02896 S3 0.02894 0.02895

Señales del mercado de FLock.io Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.18M $3.19 M $3.37 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de FLock.io Ingresos netos Precio de FLOCKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.02 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 2026-08-08 $0.00 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FLock.io (FLOCK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FLock.io en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FLOCK / USDT $0.02881 $0.02881 $0.02881 +1.91% 1.15M (USDT) Trade