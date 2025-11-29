Precio de FINANCE hoy

El precio actual de FINANCE (FINANCE) hoy es $ 0.000437, con una variación del 4.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FINANCE a USD es $ 0.000437 por FINANCE.

FINANCE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FINANCE. Durante las últimas 24 horas, FINANCE cotiza entre $ 0.0004254 (bajo) y $ 0.0004711 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FINANCE experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +48.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.75K.

Información del mercado de FINANCE (FINANCE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 53.75K$ 53.75K $ 53.75K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

