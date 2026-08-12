Análisis técnico de MindNetwork FHE (FHE) de hoy La página de análisis de MindNetwork FHE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FHE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MindNetwork FHE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MindNetwork FHE (FHE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02795 -- +19.70% +26.07% +2.68%

Indicadores técnicos de MindNetwork FHE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MindNetwork FHE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 4 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.028 0.02799 R2 0.02799 0.02799 R1 0.02799 0.02799 PP 0.02798 0.02798 S1 0.02798 0.02798 S2 0.02797 0.02798 S3 0.02797 0.02797

Señales del mercado de MindNetwork FHE Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $5.33 M $5.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $1.11 M Ventas activas en 3 días $1.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $2.40 M Ventas activas en 7 días $2.44 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MindNetwork FHE Ingresos netos Precio de FHEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.03 2026-08-11 $0.00 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.01 M 0.03 2026-08-08 $0.01 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MindNetwork FHE (FHE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MindNetwork FHE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FHE / USDT $0.02796 $0.02796 $0.02796 +6.96% 12.89M (USDT) Trade FHE / USDC $0.02804 $0.02804 $0.02804 +7.30% 2.27M (USDT) Trade