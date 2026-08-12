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Análisis técnico de Falcon Finance (FF) de hoy

Análisis técnico de Falcon Finance (FF) de hoy

La página de análisis de Falcon Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FF. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Falcon Finance a continuación.

Cambio de precio de Falcon Finance (FF)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06548--+4.36%+6.97%-22.50%
Obtén más información sobre el precio de Falcon Finance

Indicadores técnicos de Falcon Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Falcon Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 1Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06559
0.06559
R2
0.06559
0.06558
R1
0.06558
0.06558
PP
0.06558
0.06558
S1
0.06557
0.06557
S2
0.06557
0.06557
S3
0.06556
0.06557

Señales del mercado de Falcon Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.03M
$1.60 M
$1.63 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.19 M
Ventas activas en 3 días
$0.22 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.05M
Compras activas en 7 días
$0.30 M
Ventas activas en 7 días
$0.35 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Falcon Finance

Ingresos netosPrecio de FFUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.05 M0.07
2026-08-11-$0.06 M0.06
2026-08-10$0.02 M0.06
2026-08-09$0.13 M0.06
2026-08-08-$0.05 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FF/USDT
$0.06548
$0.06548$0.06548
+0.95%
991.15K (USDT)
FF/USDC
$0.06543
$0.06543$0.06543
+0.78%
827.59K (USDT)
FF/USDF
$0.06603
$0.06603$0.06603
+2.64%
827.66K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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