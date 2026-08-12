Análisis técnico de Falcon Finance (FF) de hoy La página de análisis de Falcon Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FF. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Falcon Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Falcon Finance (FF) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06548 -- +4.36% +6.97% -22.50%

Indicadores técnicos de Falcon Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Falcon Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 2 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06559 0.06559 R2 0.06559 0.06558 R1 0.06558 0.06558 PP 0.06558 0.06558 S1 0.06557 0.06557 S2 0.06557 0.06557 S3 0.06556 0.06557

Señales del mercado de Falcon Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $1.60 M $1.63 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.22 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.05M Compras activas en 7 días $0.30 M Ventas activas en 7 días $0.35 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Falcon Finance Ingresos netos Precio de FFUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.05 M 0.07 2026-08-11 -$0.06 M 0.06 2026-08-10 $0.02 M 0.06 2026-08-09 $0.13 M 0.06 2026-08-08 -$0.05 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Falcon Finance (FF) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Falcon Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FF / USDT $0.06548 $0.06548 $0.06548 +0.95% 991.15K (USDT) Trade FF / USDC $0.06543 $0.06543 $0.06543 +0.78% 827.59K (USDT) Trade FF / USDF $0.06603 $0.06603 $0.06603 +2.64% 827.66K (USDT) Trade