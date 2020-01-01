Análisis técnico de Fefer (FEFER) de hoy La página de análisis de Fefer proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FEFER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Fefer a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Fefer (FEFER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001978 -- -26.12% +31.86% +31.86%

Indicadores técnicos de Fefer

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Fefer en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 22 Mantener 1 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001988 0.001985 R2 0.001985 0.001981 R1 0.001978 0.001979 PP 0.001975 0.001975 S1 0.001968 0.001971 S2 0.001965 0.001969 S3 0.001958 0.001965

Señales del mercado de Fefer Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $0.02 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Fefer Ingresos netos Precio de FEFERUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Fefer (FEFER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Fefer en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FEFER / USD1 $0.001981 $0.001981 $0.001981 -2.12% 25.89M (USDT) Trade FEFER / USDT $0.001978 $0.001978 $0.001978 -2.84% 38.77M (USDT) Trade