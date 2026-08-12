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Análisis técnico de First Digital USD (FDUSD) de hoy

Análisis técnico de First Digital USD (FDUSD) de hoy

La página de análisis de First Digital USD proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FDUSD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de First Digital USD a continuación.

Cambio de precio de First Digital USD (FDUSD)

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$0.9978---0.03%0.00%-0.05%
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Flujo de capital de First Digital USD

Ingresos netosPrecio de FDUSDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.13 M1.00
2026-08-11$0.20 M1.00
2026-08-10-$1.87 M1.00
2026-08-09$0.20 M1.00
2026-08-08$1.09 M1.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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FDUSD/USDT
$0.9978
$0.9978$0.9978
-0.02%
51.47K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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