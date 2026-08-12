Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre FARTCOIN, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre FARTCOIN, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de FARTCOIN

Info. de precios de FARTCOIN

¿Qué es FARTCOIN?

Sitio web oficial de FARTCOIN

Tokenomía de FARTCOIN

Pronóstico de precios de FARTCOIN

Historial de FARTCOIN

Guía de compra de FARTCOIN

Conversor de moneda fiat a FARTCOIN

Spot de FARTCOIN

Futuros USDT-M de FARTCOIN

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de FARTCOIN (FARTCOIN) de hoy

Análisis técnico de FARTCOIN (FARTCOIN) de hoy

La página de análisis de FARTCOIN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FARTCOIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FARTCOIN a continuación.

Cambio de precio de FARTCOIN (FARTCOIN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.13685--+0.72%-6.41%-37.12%
Obtén más información sobre el precio de FARTCOIN

Indicadores técnicos de FARTCOIN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FARTCOIN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 14
Mantener 1
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.13723
0.13716
R2
0.13716
0.1371
R1
0.13706
0.13706
PP
0.13699
0.13699
S1
0.13689
0.13693
S2
0.13682
0.13689
S3
0.13672
0.13682

Señales del mercado de FARTCOIN

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.77M
$16.72 M
$17.49 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.08M
Compras activas en 3 días
$11.17 M
Ventas activas en 3 días
$11.25 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.23M
Compras activas en 7 días
$23.54 M
Ventas activas en 7 días
$23.77 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de FARTCOIN

Ingresos netosPrecio de FARTCOINUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.14
2026-08-11-$0.19 M0.13
2026-08-10$0.35 M0.13
2026-08-09$0.03 M0.14
2026-08-08$0.09 M0.13

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre FARTCOIN

Opera FARTCOIN (FARTCOIN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FARTCOIN en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FARTCOIN/USDT
$0.13685
$0.13685$0.13685
+4.13%
1.30M (USDT)
FARTCOIN/USDC
$0.1367
$0.1367$0.1367
+3.95%
411.66K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de FARTCOIN a USD

Monto

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0.13685 USD