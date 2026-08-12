Análisis técnico de FARTCOIN (FARTCOIN) de hoy La página de análisis de FARTCOIN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FARTCOIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FARTCOIN a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FARTCOIN (FARTCOIN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.13685 -- +0.72% -6.41% -37.12%

Indicadores técnicos de FARTCOIN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FARTCOIN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 14 Mantener 1 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.13723 0.13716 R2 0.13716 0.1371 R1 0.13706 0.13706 PP 0.13699 0.13699 S1 0.13689 0.13693 S2 0.13682 0.13689 S3 0.13672 0.13682

Señales del mercado de FARTCOIN Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.77M $16.72 M $17.49 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.08M Compras activas en 3 días $11.17 M Ventas activas en 3 días $11.25 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.23M Compras activas en 7 días $23.54 M Ventas activas en 7 días $23.77 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de FARTCOIN Ingresos netos Precio de FARTCOINUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.14 2026-08-11 -$0.19 M 0.13 2026-08-10 $0.35 M 0.13 2026-08-09 $0.03 M 0.14 2026-08-08 $0.09 M 0.13 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FARTCOIN (FARTCOIN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FARTCOIN en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FARTCOIN / USDT $0.13685 $0.13685 $0.13685 +4.13% 1.30M (USDT) Trade FARTCOIN / USDC $0.1367 $0.1367 $0.1367 +3.95% 411.66K (USDT) Trade