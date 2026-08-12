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Análisis técnico de SynFutures (F) de hoy

Análisis técnico de SynFutures (F) de hoy

La página de análisis de SynFutures proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de F. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SynFutures a continuación.

Cambio de precio de SynFutures (F)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002713---3.35%-19.95%-52.27%
Obtén más información sobre el precio de SynFutures

Indicadores técnicos de SynFutures

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SynFutures en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 8
Comprar 5
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 9Mantener 3Comprar 2
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 5Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002711
0.00271
R2
0.00271
0.00271
R1
0.00271
0.00271
PP
0.002709
0.002709
S1
0.002709
0.002709
S2
0.002708
0.002709
S3
0.002708
0.002708

Señales del mercado de SynFutures

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.62M
$4.36 M
$4.97 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.11 M
Ventas activas en 3 días
$0.11 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.15 M
Ventas activas en 7 días
$0.15 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SynFutures

Ingresos netosPrecio de FUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11$0.20 M0.00
2026-08-10$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00
2026-08-08-$0.06 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
F/USDT
$0.002713
$0.002713$0.002713
-2.88%
22.73M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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F
USD
USD

1 F = 0.002713 USD