Análisis técnico de SynFutures (F) de hoy La página de análisis de SynFutures proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de F. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SynFutures a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SynFutures (F) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002713 -- -3.35% -19.95% -52.27%

Indicadores técnicos de SynFutures

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SynFutures en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 8 Comprar 5 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 9 Mantener 3 Comprar 2 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 5 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002711 0.00271 R2 0.00271 0.00271 R1 0.00271 0.00271 PP 0.002709 0.002709 S1 0.002709 0.002709 S2 0.002708 0.002709 S3 0.002708 0.002708

Señales del mercado de SynFutures Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.62M $4.36 M $4.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.11 M Ventas activas en 3 días $0.11 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.15 M Ventas activas en 7 días $0.15 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SynFutures Ingresos netos Precio de FUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 $0.20 M 0.00 2026-08-10 $0.03 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 -$0.06 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SynFutures (F) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SynFutures en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h F / USDT $0.002713 $0.002713 $0.002713 -2.88% 22.73M (USDT) Trade