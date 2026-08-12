Análisis técnico de EVAA Protocol (EVAA) de hoy La página de análisis de EVAA Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EVAA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de EVAA Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de EVAA Protocol (EVAA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.795 -- -5.91% -30.67% +37.02%

Indicadores técnicos de EVAA Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de EVAA Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 0 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 9 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.7979 0.7975 R2 0.7975 0.797 R1 0.7966 0.7967 PP 0.7962 0.7962 S1 0.7953 0.7957 S2 0.7949 0.7954 S3 0.794 0.7949

Señales del mercado de EVAA Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.35M $4.62 M $4.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $1.06 M Ventas activas en 3 días $1.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $2.76 M Ventas activas en 7 días $2.70 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de EVAA Protocol Ingresos netos Precio de EVAAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.80 2026-08-11 $0.00 M 0.81 2026-08-10 $0.00 M 0.82 2026-08-09 $0.00 M 0.88 2026-08-08 $0.00 M 0.86 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera EVAA Protocol (EVAA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de EVAA Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EVAA / USDT $0.795 $0.795 $0.795 -2.11% 167.22K (USDT) Trade