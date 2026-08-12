Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre EVAA Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre EVAA Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de EVAA

Info. de precios de EVAA

¿Qué es EVAA?

Whitepaper de EVAA

Sitio web oficial de EVAA

Tokenomía de EVAA

Pronóstico de precios de EVAA

Historial de EVAA

Guía de compra de EVAA

Conversor de moneda fiat a EVAA

Spot de EVAA

Futuros USDT-M de EVAA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de EVAA Protocol (EVAA) de hoy

Análisis técnico de EVAA Protocol (EVAA) de hoy

La página de análisis de EVAA Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EVAA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de EVAA Protocol a continuación.

Cambio de precio de EVAA Protocol (EVAA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.795---5.91%-30.67%+37.02%
Obtén más información sobre el precio de EVAA Protocol

Indicadores técnicos de EVAA Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de EVAA Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 0
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 9
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.7979
0.7975
R2
0.7975
0.797
R1
0.7966
0.7967
PP
0.7962
0.7962
S1
0.7953
0.7957
S2
0.7949
0.7954
S3
0.794
0.7949

Señales del mercado de EVAA Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.35M
$4.62 M
$4.97 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$1.06 M
Ventas activas en 3 días
$1.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$2.76 M
Ventas activas en 7 días
$2.70 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de EVAA Protocol

Ingresos netosPrecio de EVAAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.80
2026-08-11$0.00 M0.81
2026-08-10$0.00 M0.82
2026-08-09$0.00 M0.88
2026-08-08$0.00 M0.86

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre EVAA Protocol

Opera EVAA Protocol (EVAA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de EVAA Protocol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
EVAA/USDT
$0.795
$0.795$0.795
-2.11%
167.22K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de EVAA a USD

Monto

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 0.795 USD