Análisis técnico de EUR (EUR) de hoy La página de análisis de EUR proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EUR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de EUR a continuación. Regístrate

Cambio de precio de EUR (EUR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.1551 -- +0.12% +1.31% -1.43%

Indicadores técnicos de EUR

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de EUR en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 21 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.1552 1.1552 R2 1.1552 1.1551 R1 1.1551 1.1551 PP 1.1551 1.1551 S1 1.155 1.155 S2 1.155 1.155 S3 1.1549 1.155

Señales del mercado de EUR Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.26M $6.55 M $6.29 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.37 M Ventas activas en 3 días $0.41 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.13M Compras activas en 7 días $1.59 M Ventas activas en 7 días $1.45 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de EUR Ingresos netos Precio de EURUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.80 M 1.16 2026-08-11 $4.00 M 1.15 2026-08-10 $3.60 M 1.16 2026-08-09 $1.36 M 1.16 2026-08-08 $0.76 M 1.16 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera EUR (EUR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de EUR en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EUR / USDT $1.1551 $1.1551 $1.1551 +0.01% 456.91K (USDT) Trade