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Análisis técnico de EUR (EUR) de hoy

Análisis técnico de EUR (EUR) de hoy

La página de análisis de EUR proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EUR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de EUR a continuación.

Cambio de precio de EUR (EUR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.1551--+0.12%+1.31%-1.43%
Obtén más información sobre el precio de EUR

Indicadores técnicos de EUR

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de EUR en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 4
Comprar 21
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.1552
1.1552
R2
1.1552
1.1551
R1
1.1551
1.1551
PP
1.1551
1.1551
S1
1.155
1.155
S2
1.155
1.155
S3
1.1549
1.155

Señales del mercado de EUR

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.26M
$6.55 M
$6.29 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.37 M
Ventas activas en 3 días
$0.41 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.13M
Compras activas en 7 días
$1.59 M
Ventas activas en 7 días
$1.45 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de EUR

Ingresos netosPrecio de EURUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.80 M1.16
2026-08-11$4.00 M1.15
2026-08-10$3.60 M1.16
2026-08-09$1.36 M1.16
2026-08-08$0.76 M1.16

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
EUR/USDT
$1.1551
$1.1551$1.1551
+0.01%
456.91K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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