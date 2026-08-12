Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre EstateX, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre EstateX, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ESX

Info. de precios de ESX

¿Qué es ESX?

Whitepaper de ESX

Sitio web oficial de ESX

Tokenomía de ESX

Pronóstico de precios de ESX

Historial de ESX

Guía de compra de ESX

Conversor de moneda fiat a ESX

Spot de ESX

Futuros USDT-M de ESX

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de EstateX (ESX) de hoy

Análisis técnico de EstateX (ESX) de hoy

La página de análisis de EstateX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ESX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de EstateX a continuación.

Cambio de precio de EstateX (ESX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000384--+66.23%+12.94%-42.17%
Obtén más información sobre el precio de EstateX

Flujo de capital de EstateX

Ingresos netosPrecio de ESXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre EstateX

Opera EstateX (ESX) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de EstateX en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ESX/USDT
$0.000384
$0.000384$0.000384
-2.29%
9.08M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ESX a USD

Monto

ESX
ESX
USD
USD

1 ESX = 0.000384 USD