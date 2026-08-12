Análisis técnico de EstateX (ESX) de hoy La página de análisis de EstateX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ESX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de EstateX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de EstateX (ESX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000384 -- +66.23% +12.94% -42.17%

Flujo de capital de EstateX Ingresos netos Precio de ESXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 2026-08-07 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera EstateX (ESX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de EstateX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ESX / USDT $0.000384 $0.000384 $0.000384 -2.29% 9.08M (USDT) Trade