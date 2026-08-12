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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Yooldo Games, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Yooldo Games, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Yooldo Games (ESPORTS) de hoy

Análisis técnico de Yooldo Games (ESPORTS) de hoy

La página de análisis de Yooldo Games proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ESPORTS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Yooldo Games a continuación.

Cambio de precio de Yooldo Games (ESPORTS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03854---7.36%+50.07%-93.16%
Obtén más información sobre el precio de Yooldo Games

Indicadores técnicos de Yooldo Games

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Yooldo Games en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 13
Comprar 1
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 8Mantener 6Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 7Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01546
0.01545
R2
0.01545
0.01545
R1
0.01545
0.01545
PP
0.01544
0.01544
S1
0.01544
0.01544
S2
0.01543
0.01544
S3
0.01543
0.01543

Señales del mercado de Yooldo Games

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.66M
$5.46 M
$6.11 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.07M
Compras activas en 3 días
$1.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.93 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$6.86 M
Ventas activas en 7 días
$6.83 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Yooldo Games

Ingresos netosPrecio de ESPORTSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.04
2026-08-11-$0.09 M0.04
2026-08-10-$0.12 M0.04
2026-08-09-$0.23 M0.04
2026-08-08-$0.03 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ESPORTS/USDT
$0.03854
$0.03854$0.03854
-1.11%
1.44M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 ESPORTS = 0.03854 USD