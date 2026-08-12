Análisis técnico de Espresso (ESP) de hoy La página de análisis de Espresso proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ESP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Espresso a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Espresso (ESP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07108 -- +14.35% +10.61% -0.26%

Indicadores técnicos de Espresso

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Espresso en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 4 Mantener 13 Comprar 9 Medias móviles : Comprar Vender 2 Mantener 6 Comprar 6 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 7 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07095 0.07095 R2 0.07095 0.07094 R1 0.07094 0.07094 PP 0.07094 0.07094 S1 0.07093 0.07093 S2 0.07093 0.07093 S3 0.07092 0.07093

Señales del mercado de Espresso Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $1.40 M $1.60 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $0.32 M Ventas activas en 3 días $0.35 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.07M Compras activas en 7 días $1.37 M Ventas activas en 7 días $1.44 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Espresso Ingresos netos Precio de ESPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.07 2026-08-11 -$0.08 M 0.07 2026-08-10 -$0.18 M 0.07 2026-08-09 -$0.02 M 0.07 2026-08-08 $0.00 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Espresso (ESP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Espresso en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ESP / USDT $0.07107 $0.07107 $0.07107 +1.41% 1.18M (USDT) Trade