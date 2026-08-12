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Análisis técnico de Espresso (ESP) de hoy

Análisis técnico de Espresso (ESP) de hoy

La página de análisis de Espresso proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ESP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Espresso a continuación.

Cambio de precio de Espresso (ESP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07108--+14.35%+10.61%-0.26%
Obtén más información sobre el precio de Espresso

Indicadores técnicos de Espresso

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Espresso en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 4
Mantener 13
Comprar 9
Medias móviles:ComprarVender 2Mantener 6Comprar 6
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 7Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07095
0.07095
R2
0.07095
0.07094
R1
0.07094
0.07094
PP
0.07094
0.07094
S1
0.07093
0.07093
S2
0.07093
0.07093
S3
0.07092
0.07093

Señales del mercado de Espresso

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$1.40 M
$1.60 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$0.32 M
Ventas activas en 3 días
$0.35 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.07M
Compras activas en 7 días
$1.37 M
Ventas activas en 7 días
$1.44 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Espresso

Ingresos netosPrecio de ESPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.07
2026-08-11-$0.08 M0.07
2026-08-10-$0.18 M0.07
2026-08-09-$0.02 M0.07
2026-08-08$0.00 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ESP/USDT
$0.07107
$0.07107$0.07107
+1.41%
1.18M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ESP
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USD

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