Análisis técnico de ERA (ERA) de hoy La página de análisis de ERA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ERA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ERA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ERA (ERA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06468 -- +0.59% -19.40% -53.27%

Indicadores técnicos de ERA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ERA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 5 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0645 0.06449 R2 0.06449 0.06449 R1 0.06449 0.06449 PP 0.06448 0.06448 S1 0.06448 0.06448 S2 0.06447 0.06448 S3 0.06447 0.06447

Señales del mercado de ERA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.20M $1.48 M $1.67 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.10 M Ventas activas en 3 días $0.11 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $0.58 M Ventas activas en 7 días $0.62 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ERA Ingresos netos Precio de ERAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.06 2026-08-11 -$0.06 M 0.06 2026-08-10 $0.00 M 0.07 2026-08-09 -$0.04 M 0.07 2026-08-08 -$0.04 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ERA (ERA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ERA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ERA / USDT $0.06468 $0.06468 $0.06468 -0.27% 939.42K (USDT) Trade