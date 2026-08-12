Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre ERA, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre ERA, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ERA

Info. de precios de ERA

¿Qué es ERA?

Whitepaper de ERA

Sitio web oficial de ERA

Tokenomía de ERA

Pronóstico de precios de ERA

Historial de ERA

Guía de compra de ERA

Conversor de moneda fiat a ERA

Spot de ERA

Futuros USDT-M de ERA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de ERA (ERA) de hoy

Análisis técnico de ERA (ERA) de hoy

La página de análisis de ERA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ERA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ERA a continuación.

Cambio de precio de ERA (ERA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06468--+0.59%-19.40%-53.27%
Obtén más información sobre el precio de ERA

Indicadores técnicos de ERA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ERA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 5
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 0Comprar 13
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 5Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0645
0.06449
R2
0.06449
0.06449
R1
0.06449
0.06449
PP
0.06448
0.06448
S1
0.06448
0.06448
S2
0.06447
0.06448
S3
0.06447
0.06447

Señales del mercado de ERA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.20M
$1.48 M
$1.67 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.10 M
Ventas activas en 3 días
$0.11 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.04M
Compras activas en 7 días
$0.58 M
Ventas activas en 7 días
$0.62 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ERA

Ingresos netosPrecio de ERAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.06
2026-08-11-$0.06 M0.06
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09-$0.04 M0.07
2026-08-08-$0.04 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre ERA

Opera ERA (ERA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ERA en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ERA/USDT
$0.06468
$0.06468$0.06468
-0.27%
939.42K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ERA a USD

Monto

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.06468 USD