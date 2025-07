Información de Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Sitio web oficial: https://equilibria.fi Whitepaper: https://docs.equilibria.fi Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B