Análisis técnico de TEH EPIK DUCK (EPIK) de hoy La página de análisis de TEH EPIK DUCK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EPIK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TEH EPIK DUCK a continuación. Regístrate

Cambio de precio de TEH EPIK DUCK (EPIK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.005255 -- -20.92% +31.37% +31.37%

Indicadores técnicos de TEH EPIK DUCK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TEH EPIK DUCK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 2 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 0 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005315 0.005313 R2 0.005313 0.00531 R1 0.005309 0.005309 PP 0.005307 0.005307 S1 0.005303 0.005304 S2 0.005301 0.005303 S3 0.005297 0.005301

Señales del mercado de TEH EPIK DUCK Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de TEH EPIK DUCK Ingresos netos Precio de EPIKUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera TEH EPIK DUCK (EPIK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TEH EPIK DUCK en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EPIK / USDT $0.005255 $0.005255 $0.005255 -1.75% 10.92M (USDT) Trade EPIK / USD1 $0.005212 $0.005212 $0.005212 -2.59% 10.40M (USDT) Trade