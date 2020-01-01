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Análisis técnico de TEH EPIK DUCK (EPIK) de hoy

Análisis técnico de TEH EPIK DUCK (EPIK) de hoy

La página de análisis de TEH EPIK DUCK proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EPIK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de TEH EPIK DUCK a continuación.

Cambio de precio de TEH EPIK DUCK (EPIK)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.005255---20.92%+31.37%+31.37%
Obtén más información sobre el precio de TEH EPIK DUCK

Indicadores técnicos de TEH EPIK DUCK

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de TEH EPIK DUCK en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 2
Comprar 14
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 0Comprar 7
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.005315
0.005313
R2
0.005313
0.00531
R1
0.005309
0.005309
PP
0.005307
0.005307
S1
0.005303
0.005304
S2
0.005301
0.005303
S3
0.005297
0.005301

Señales del mercado de TEH EPIK DUCK

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.01 M
Ventas activas en 7 días
$0.01 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de TEH EPIK DUCK

Ingresos netosPrecio de EPIKUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de TEH EPIK DUCK en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
EPIK/USDT
$0.005255
$0.005255$0.005255
-1.75%
10.92M (USDT)
EPIK/USD1
$0.005212
$0.005212$0.005212
-2.59%
10.40M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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