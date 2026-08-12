Análisis técnico de Epic Chain (EPIC) de hoy La página de análisis de Epic Chain proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EPIC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Epic Chain a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Epic Chain (EPIC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3745 -- -62.36% -4.66% +20.14%

Indicadores técnicos de Epic Chain

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Epic Chain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 1 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3741 0.3741 R2 0.3741 0.374 R1 0.374 0.374 PP 0.374 0.374 S1 0.3739 0.3739 S2 0.3739 0.3739 S3 0.3738 0.3739

Señales del mercado de Epic Chain Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.53M $6.48 M $7.02 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.11M Compras activas en 3 días $2.29 M Ventas activas en 3 días $2.18 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.12M Compras activas en 7 días $4.50 M Ventas activas en 7 días $4.38 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Epic Chain Ingresos netos Precio de EPICUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.13 M 0.38 2026-08-11 $0.02 M 0.39 2026-08-10 -$2.31 M 0.45 2026-08-09 -$0.35 M 1.01 2026-08-08 $0.30 M 1.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Epic Chain (EPIC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Epic Chain en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EPIC / USDT $0.3741 $0.3741 $0.3741 -4.83% 4.06M (USDT) Trade EPIC / USDC $0.3741 $0.3741 $0.3741 -5.09% 111.10K (USDT) Trade