Información de EtherMail (EMT)

EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders.

Sitio web oficial: https://ethermail.io Whitepaper: https://ethermail.io/emt/whitepaper Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05