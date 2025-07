Información de Etherland (ELAND)

Etherland is building the world's first Encrypted Decentralized Storage solution, with access automated and arbitrated by on-chain identification. The resulting products (ProApp, Real-Estate FileSystem) are first applied in the real estate industry, natively solving all inherent issues.

Sitio web oficial: https://etherland.world/ Whitepaper: https://etherland.world/marketdeck.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x33e07f5055173cf8febede8b21b12d1e2b523205