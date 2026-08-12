Análisis técnico de EigenLayer (EIGEN) de hoy La página de análisis de EigenLayer proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EIGEN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de EigenLayer a continuación. Regístrate

Cambio de precio de EigenLayer (EIGEN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1763 -- -5.83% -22.98% -16.09%

Indicadores técnicos de EigenLayer

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de EigenLayer en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 1 Mantener 13 Comprar 12 Medias móviles : Mantener Vender 0 Mantener 7 Comprar 7 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1763 0.1762 R2 0.1762 0.1761 R1 0.1761 0.1761 PP 0.176 0.176 S1 0.1759 0.1759 S2 0.1758 0.1759 S3 0.1757 0.1758

Señales del mercado de EigenLayer Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.89M $3.16 M $4.05 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.15M Compras activas en 3 días $0.98 M Ventas activas en 3 días $1.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $2.36 M Ventas activas en 7 días $2.33 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de EigenLayer Ingresos netos Precio de EIGENUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.18 2026-08-11 -$0.21 M 0.17 2026-08-10 -$0.13 M 0.18 2026-08-09 -$0.06 M 0.18 2026-08-08 -$0.04 M 0.18 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera EigenLayer (EIGEN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de EigenLayer en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EIGEN / USDT $0.1763 $0.1763 $0.1763 +1.73% 600.35K (USDT) Trade EIGEN / USDC $0.1763 $0.1763 $0.1763 +1.67% 299.65K (USDT) Trade