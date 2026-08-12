Más información de EIGEN
Info. de precios de EIGEN
¿Qué es EIGEN?
Whitepaper de EIGEN
Sitio web oficial de EIGEN
Tokenomía de EIGEN
Pronóstico de precios de EIGEN
Historial de EIGEN
Guía de compra de EIGEN
Conversor de moneda fiat a EIGEN
Spot de EIGEN
Futuros USDT-M de EIGEN
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de EigenLayer (EIGEN) de hoy
Cambio de precio de EigenLayer (EIGEN)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.1763
|--
|-5.83%
|-22.98%
|-16.09%
Indicadores técnicos de EigenLayer
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de EigenLayer en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 0
|Mantener 7
|Comprar 7
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 1
|Mantener 6
|Comprar 5
Señales del mercado de EigenLayer
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de EigenLayer
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.04 M
|0.18
|2026-08-11
|-$0.21 M
|0.17
|2026-08-10
|-$0.13 M
|0.18
|2026-08-09
|-$0.06 M
|0.18
|2026-08-08
|-$0.04 M
|0.18
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre EigenLayer
Opera EigenLayer (EIGEN) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de EigenLayer en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.