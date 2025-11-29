Precio de Egg Smash hoy

El precio actual de Egg Smash (EGSM) hoy es $ 0.00000052, con una variación del 10.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EGSM a USD es $ 0.00000052 por EGSM.

Egg Smash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- EGSM. Durante las últimas 24 horas, EGSM cotiza entre $ 0.00000052 (bajo) y $ 0.00000058 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, EGSM experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +79.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.04.

Información del mercado de Egg Smash (EGSM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Egg Smash es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.04. El suministro circulante de EGSM es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.20K.