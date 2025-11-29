Precio de EtherFloki hoy

El precio actual de EtherFloki (EFLOKI) hoy es $ 0.0000002688, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EFLOKI a USD es $ 0.0000002688 por EFLOKI.

EtherFloki actualmente está en el puesto #4591 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 EFLOKI. Durante las últimas 24 horas, EFLOKI cotiza entre $ 0.0000002677 (bajo) y $ 0.0000002689 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000016875718926705, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000261837786637.

En el corto plazo, EFLOKI experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de +0.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.84K.

Información del mercado de EtherFloki (EFLOKI)

Puesto No.4591 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 268.80K$ 268.80K $ 268.80K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Suministro total 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de EtherFloki es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.84K. El suministro circulante de EFLOKI es de 0.00, con un suministro total de 500000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 268.80K.