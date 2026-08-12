Análisis técnico de edgeX (EDGE) de hoy La página de análisis de edgeX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EDGE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de edgeX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de edgeX (EDGE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3628 -- +1.22% -8.34% -72.98%

Indicadores técnicos de EdgeX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de EdgeX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3631 0.3631 R2 0.3631 0.363 R1 0.363 0.363 PP 0.363 0.363 S1 0.3629 0.3629 S2 0.3629 0.3629 S3 0.3628 0.3629

Señales del mercado de EdgeX Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.82M $6.02 M $6.84 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.23 M Ventas activas en 3 días $0.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.48 M Ventas activas en 7 días $0.51 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de EdgeX Ingresos netos Precio de EDGEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.36 2026-08-11 $0.07 M 0.36 2026-08-10 $0.09 M 0.39 2026-08-09 $0.06 M 0.39 2026-08-08 -$0.04 M 0.38 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera edgeX (EDGE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de edgeX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EDGE / USDC $0.3627 $0.3627 $0.3627 -0.24% 148.87K (USDT) Trade EDGE / USDT $0.3629 $0.3629 $0.3629 -0.27% 414.20K (USDT) Trade