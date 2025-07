Información de DELNORTE (DTVC)

The Web3 Era of Public Service Interactions. Our Patent-Pending Decentralized CRM System Uses AI to Securely Streamline Government–Citizen Interactions.

Sitio web oficial: http://delnorte.io Whitepaper: https://delnorte-terra-vision.gitbook.io/delnorte-docs Explorador de bloques: https://etherscan.io/address/0xe7ae968823c79ca4022096c0887971358d97acaa