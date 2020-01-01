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Análisis técnico de Destra Network (DSYNC) de hoy

Análisis técnico de Destra Network (DSYNC) de hoy

La página de análisis de Destra Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DSYNC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Destra Network a continuación.

Cambio de precio de Destra Network (DSYNC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.003141---7.16%-39.11%-70.54%
Obtén más información sobre el precio de Destra Network

Indicadores técnicos de Destra Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Destra Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 8
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 3Comprar 10
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 5Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00311
0.003108
R2
0.003108
0.003105
R1
0.003103
0.003104
PP
0.003101
0.003101
S1
0.003096
0.003098
S2
0.003094
0.003097
S3
0.003089
0.003094

Señales del mercado de Destra Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.06 M
$0.07 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.01 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Destra Network

Ingresos netosPrecio de DSYNCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DSYNC/USDT
$0.003141
$0.003141$0.003141
+1.88%
17.25M (USDT)
DSYNC/USDC
$0.003153
$0.003153$0.003153
+1.84%
17.63M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0.003141 USD