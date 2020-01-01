Análisis técnico de Destra Network (DSYNC) de hoy La página de análisis de Destra Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DSYNC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Destra Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Destra Network (DSYNC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003141 -- -7.16% -39.11% -70.54%

Indicadores técnicos de Destra Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Destra Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 8 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 3 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00311 0.003108 R2 0.003108 0.003105 R1 0.003103 0.003104 PP 0.003101 0.003101 S1 0.003096 0.003098 S2 0.003094 0.003097 S3 0.003089 0.003094

Señales del mercado de Destra Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.06 M $0.07 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.00 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Destra Network Ingresos netos Precio de DSYNCUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Destra Network (DSYNC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Destra Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DSYNC / USDT $0.003141 $0.003141 $0.003141 +1.88% 17.25M (USDT) Trade DSYNC / USDC $0.003153 $0.003153 $0.003153 +1.84% 17.63M (USDT) Trade