Análisis técnico de Derive (DRV) de hoy La página de análisis de Derive proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DRV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Derive a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Derive (DRV) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.09702 -- -4.51% +142.55% +142.55%

Indicadores técnicos de Derive

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Derive en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 20 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 3 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0999 0.0997 R2 0.0997 0.0994 R1 0.0993 0.0993 PP 0.0991 0.0991 S1 0.0987 0.0988 S2 0.0985 0.0987 S3 0.0981 0.0985

Señales del mercado de Derive Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Derive Ingresos netos Precio de DRVUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.10 2026-08-11 $0.01 M 0.10 2026-08-10 -$0.01 M 0.10 2026-08-09 $0.00 M 0.10 2026-08-08 $0.01 M 0.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Derive (DRV) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Derive en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DRV / USDT $0.09702 $0.09702 $0.09702 -2.34% 570.68K (USDT) Trade