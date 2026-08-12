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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Drift Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Drift Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Drift Protocol (DRIFT) de hoy

Análisis técnico de Drift Protocol (DRIFT) de hoy

La página de análisis de Drift Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DRIFT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Drift Protocol a continuación.

Cambio de precio de Drift Protocol (DRIFT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01131---6.30%-20.75%-66.36%
Obtén más información sobre el precio de Drift Protocol

Indicadores técnicos de Drift Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Drift Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 6
Comprar 13
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 3Comprar 10
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01152
0.01151
R2
0.01151
0.0115
R1
0.0115
0.0115
PP
0.01149
0.01149
S1
0.01148
0.01148
S2
0.01147
0.01148
S3
0.01146
0.01147

Señales del mercado de Drift Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.07M
$1.54 M
$1.61 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.07 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.12 M
Ventas activas en 7 días
$0.11 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Drift Protocol

Ingresos netosPrecio de DRIFTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.08 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01
2026-08-08-$0.10 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DRIFT/USDT
$0.01131
$0.01131$0.01131
-0.26%
6.97M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 DRIFT = 0.01131 USD