Análisis técnico de Doom (DOOM) de hoy La página de análisis de Doom proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOOM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Doom a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Doom (DOOM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0004812 -- -83.97% -51.88% -51.88%

Indicadores técnicos de Doom

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Doom en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 3 Comprar 13 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0004917 0.0004916 R2 0.0004916 0.0004915 R1 0.0004915 0.0004915 PP 0.0004914 0.0004914 S1 0.0004913 0.0004913 S2 0.0004912 0.0004913 S3 0.0004911 0.0004912

Señales del mercado de Doom Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.14 M Ventas activas en 3 días $0.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.50 M Ventas activas en 7 días $0.49 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Doom Ingresos netos Precio de DOOMUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Doom (DOOM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Doom en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DOOM / USD1 $0.000482 $0.000482 $0.000482 -16.43% 100.02M (USDT) Trade DOOM / USDT $0.0004814 $0.0004814 $0.0004814 -16.75% 133.22M (USDT) Trade