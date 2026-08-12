Análisis técnico de Doodles (DOOD) de hoy La página de análisis de Doodles proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOOD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Doodles a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Doodles (DOOD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001363 -- +8.86% -8.16% -54.77%

Indicadores técnicos de Doodles

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Doodles en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 4 Mantener 10 Comprar 12 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 4 Comprar 10 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001365 0.001364 R2 0.001364 0.001364 R1 0.001364 0.001364 PP 0.001363 0.001363 S1 0.001363 0.001363 S2 0.001362 0.001363 S3 0.001362 0.001362

Señales del mercado de Doodles Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.08M $1.62 M $1.70 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Doodles Ingresos netos Precio de DOODUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.03 M 0.00 2026-08-10 $0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Doodles (DOOD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Doodles en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DOOD / USDT $0.001363 $0.001363 $0.001363 +0.36% 40.30M (USDT) Trade