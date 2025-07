Información de Domin Network (DOMIN)

Domin Network is a multi-chain e-commerce platform that integrates blockchain-based payments with secure, on-chain consumer data management. By leveraging NFTs and decentralized infrastructure, it enables seamless asset redemption, cross-border transactions, and transparent data ownership. Bridging Web2 and Web3 economies, Domin Network empowers users with greater control while driving innovation in global trade.

Sitio web oficial: https://www.domin.foundation/ Whitepaper: https://docs.domin.network/ Explorador de bloques: https://kaiascope.com/account/0x0d9df6ae3d1bb688a9e07b66e9682f32cca7eae2?tabId=internalTx